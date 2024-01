Les 8 ans du Supersonic au Sonic Island Park : NUIT BEST OF SUPERSONIC Paris, vendredi 2 février 2024.

Le vendredi 02 février 2024

de 23h30 à 06h00

.Tout public. payant Ticket : 6 EUR

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Bienvenue au Sonic Island Park !

The Steeplechase Face de Coney Island sera à Paris le jeudi 1er et vendredi 2 février 2024 pour fêter les 8 ans du Supersonic ! Montez dans le Grand 8 et venez danser durant ces deux soirées qui promettent d’être particulièrement loopesques. Toutes les équipes de la fête foraine vous auront même concocté 8 recettes de hot-dogs, inspirées des 8 groupes coups de coeur de l’équipe qui ont marqué l’année 2023 du Supersonic !

Après les concerts du vendredi, rendez-vous dès 23h30 pour une Nuit Best of Supersonic jusqu’à 6h !

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Contact : https://fb.me/e/3kKAn9uHp https://fb.me/e/3kKAn9uHp https://link.dice.fm/E248ecf8ee4e

Les 8 ans du Supersonic au Sonic Island Park : NUIT BEST OF