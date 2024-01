Les 8 ans du Supersonic au Sonic Island Park : JEUDI SUPERSONIC Paris, jeudi 1 février 2024.

Le jeudi 01 février 2024

de 19h00 à 02h00

.Public adolescents adultes. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Bienvenue au Sonic Island Park !

The Steeplechase Face de Coney Island sera à Paris le jeudi 1er et vendredi 2 février 2024 pour fêter les 8 ans du Supersonic ! Montez dans le Grand 8 et venez danser durant ces deux soirées qui promettent d’être particulièrement loopesques. Toutes les équipes de la fête foraine vous auront même concocté 8 recettes de hot-dogs, inspirées des 8 groupes coups de coeur de l’équipe qui ont marqué l’année 2023 du Supersonic !

JEUDI 1er FEVRIER

• FEET (Londres, UK)

La suggestion du Bar à déguster à 23h30 au Supersonic Club

– Pain moelleux façon Blur

– Saucisse grillée aux guitares mélodieuses

– Topping aux couplets déjantés et refrains tubesques

– Sauce maison britpop

• WELLY (Southampton, UK)

La suggestion de la Prod à déguster à 22h30 au Supersonic Club

– Pain brioché à l’anglaise

– Saucisse végétale de Brighton

– Oignons frits à la boite à rythme

– Sauce épicée dance punk

• OTALA (Nottingham, UK)

La suggestion de la Com à déguster à 21h40 au Supersonic Records

– Pain aux céréales de Nottingham

– Saucisse végé relevée aux herbes punk

– Moutarde free jazz improvisée

– Oignons frits à la manière des chefs Slint et Black Country, New Road

• DECASIA (Nantes, FR)

La suggestion de la Technique à déguster à 20h50 au Supersonic Club

– Pain gratiné All Them WitchesTM

– Saucisse DIY psychédélique

– Trio de pickles Nantais

– Sauce stoner aux 1000 épices​

• JEAN PIERRE FROMAGE (Paris,FR)

La suggestion de la Direction à déguster à 20h au Supersonic Records

– Pain baguette de la boulangerie Brassens

– Authentique saucisse du Larzac

– Cornichons Craignosses

– Sauce fromagère bien de chez nous

Après les concerts, dj set par l’équipe du Supersonic jusqu’à 2h !

INFOS :

Jeudi: 19h-02h Entrée gratuite

Vendredi: 19h-06h Entrée gratuite jusqu’à 23h puis 6€ jusqu’à 2h puis 10€ jusqu’à 6h

Supersonic Club & Records: 9 rue Biscornet 75012 Paris

Métro Bastille

Artwork Atelier Volant @violettelapin

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/3kKAn9uHp https://fb.me/e/3kKAn9uHp https://supersonic-club.fr/event/les-8-ans-du-supersonic-au-sonic-island-park-nuit-best-of/

Les 8 ans du Supersonic au Sonic Island Park : JEUDI