Les 740ans de la Bastide (1281-2021) Sauveterre-de-Guyenne, 18 septembre 2021, Sauveterre-de-Guyenne.

Les 740ans de la Bastide (1281-2021) 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-18 23:00:00

Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Journée médiévale à l’occasion des 740ans de la Bastide avec un beau programme! Le matin 10h à 12h initiation au combats d’épées suivi d’un petit tournoi pour les enfants, jeux en bois, exhibition de rapaces et autres animaux, concert de harpe à l’église, spectacle de troubadours et démonstration de combats de béhourd.

De 14h à 19h initiation aux échasses, atelier de maquillage, concert de harpe à l’église, chants gascons à l’église, spectacle de troubadours, visite guidée musicale, chants bachiques, démonstration de combats de béhourd, bal traditionnel et spectacle de feu et pyrotechnie.

+33 5 56 71 50 43

Mairie Sauveterre

