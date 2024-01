Les 70 ans de l’appel de l’Abbé Pierre Esplanade Charles De Gaulle Rennes, jeudi 1 février 2024.

Événement en lien avec l'anniversaire de l'appel de l'Abbé Pierre du 1er février 1954 Jeudi 1 février, 11h00

Du 2024-02-01 11:00 au 2024-02-01 18:00.

Pour célébrer les 70 ans de l’appel de l’Abbé Pierre, Emmaus, en partenariat avec les associations de solidarité de Rennes, organise une journée « pour réveiller le pouvoir d’agir » des citoyens, de 11h à 18h, sur l’epslanade Charles de Gaulle.

A cette occasion, chacun peut amener des couvertures épaisses, des chaussures chaudes et solides, des tentes, des duvets et des vêtements chauds. Ils seront redistribués à des associations locales.

Une soupe populaire sera proposée, ainsi que des prises de parole, des animations et un mur d’expression.

Esplanade Charles De Gaulle esplanade Charles de Gaulle rennes Centre Rennes Ille-et-Vilaine