Les 7 Vallées réparent à la CoopNum Les 7 Vallées réparent à la COOPNUM Hesdin

Pas-de-Calais Les 7 Vallées réparent à la CoopNum Les 7 Vallées réparent à la COOPNUM Hesdin, 21 octobre 2023, Hesdin. Les 7 Vallées réparent à la CoopNum Samedi 21 octobre, 14h30 Les 7 Vallées réparent à la COOPNUM Animation spéciale le 21 octobre les « 7 Vallées Réparent ».

Des quizs, des défis et des lots seront à gagner vous pourrez également faire réparer gratuitement vos équipements numérqiues avec nos bénévoles.

Nous vous assistons dans une ambiance conviviale pour diagnostiquer, réparer ou optimiser ensemble.

Samrtphones : vitres cassées, dysfonctionnement, maintenance…

PC et ordinateur portables : pannes, virus, ralentissements, maintenance ou installation de logiciels…

Périphériques : imprimantes, scanners, moniteurs, télévisions, enceintes, objets connectés… Les 7 Vallées réparent à la COOPNUM 37 rue Andrée Patoux 62140 Hesdin Hesdin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

