Les 7 pêchés capitaux au menu ! Un spectacle dans un musée… Musée Henri-Barré, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Thouars.

### Vous avez reçu une invitation à dîner avec pour seules indications « venez vêtu d’un accessoire rouge et accompagné. Signé M. »… Qui est cette personne ? Pourquoi vous invite-t-elle ? Qui sont les autres convives ? Et surtout, allez-vous y aller ? « NICE TO MEET YOU », un spectacle de la troupe bordelaise ImpAct’ théâtre. À travers cette pièce, le spectateur va assister à un dîner où « les 7 pêchés capitaux » sont bien au menu. S’appuyant sur le théâtre de l’invisible, la troupe questionne le public sur la place du musée dans la société, ce qui amène à le fréquenter ou au contraire à ne pas y entrer. Un théâtre social et participatif qui vous fera réfléchir à des problématiques de société…

Gratuit. Réservation obligatoire.

Musée Henri-Barré 7 rue Marie-de-la-Tour-d’Auvergne, 79100 Thouars Thouars Deux-Sèvres



