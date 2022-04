Les 7 merveilles du musée Musée de la Résistance Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Les 7 merveilles du musée Musée de la Résistance, 25 avril 2022, Limoges. Les 7 merveilles du musée

Musée de la Résistance, le lundi 25 avril à 14:00

« Les 7 merveilles du musée » —————————– ### 7 objets, 7 histoires visite guidée dans l’exposition permanente sous l’angle particulier des objets du musée, suivie d’un atelier dessin. **Tarif :** 1€ par enfant **Contact** : 05 55 45 84 43

1€ par enfant

visite guidée sous un angle particulier Musée de la Résistance 7 rue Neuve-Saint-Étienne Limoges Saint-Lazare Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T14:00:00 2022-04-25T15:30:00

