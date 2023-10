RECONSTRUCTION(S) Les 7 lieux Bayeux, 10 octobre 2023, Bayeux.

RECONSTRUCTION(S) 10 – 25 octobre Les 7 lieux

Initiée fin 2010, la révolution tunisienne entraîne dans son sillage un ensemble de soulèvements populaires qui secouent le Moyen-Orient, de l’Égypte à la Syrie en passant par le Yémen et bien d’autres pays. En Syrie, les manifestations pacifiques sont rapidement réprimées dans le sang par le régime de Bachar Al-Assad. En décembre 2011, les forces américaines annoncent leur retrait d’Irak, mettant fin à près de neuf années d’occupation étrangère et laissant un pays en guerre civile, en proie aux assassinats et aux attentats à la bombe. Quelques années plus tard, profitant des déstabilisations liées à la guerre en Syrie et celle d’Irak, le groupe État islamique déclare un « califat » s’étendant sur les territoires qu’il contrôle, de Mossoul à Rakka.

Médecin Sans Frontières à Amman

C’est en Jordanie, à Amman, que Médecins Sans Frontières ouvre dès 2006 un hôpital de chirurgie reconstructrice pour les blessés de guerre venant d’Irak et de Syrie ; du Yémen, qui s’enfonce à son tour dans une guerre aux ramifications régionales ; mais aussi de Gaza, territoire enclavé sous blocus israélo-égyptien depuis juin 2007 et bombardé régulièrement par l’armée israélienne lors de multiples guerres et représailles.

Ces différents chapitres de l’histoire récente du Moyen-Orient sont racontés dans cette exposition multimédia collective à travers les vies et les récits des blessés de guerre pris en charge à l’hôpital MSF d’Amman, un lieu unique au carrefour de ces conflits.

Les 7 lieux 1, boulevard Fabian Ware 14400 Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie https://www.les7lieux.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T13:00:00+02:00 – 2023-10-10T18:30:00+02:00

2023-10-25T10:00:00+02:00 – 2023-10-25T18:30:00+02:00

Syrie MSF

© Moises Saman / Magnum Photos