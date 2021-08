Oudon Oudon Loire-Atlantique, Oudon LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE – THÉÂTRE Oudon Oudon Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Oudon

LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE – THÉÂTRE Oudon, 7 août 2021, Oudon. LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE – THÉÂTRE 2021-08-07 – 2021-08-07

Oudon Loire-Atlantique Oudon 10 10 EUR Simon Labrosse “winner” sans emploi entreprend de nous raconter sept jours de sa vie en compagnie de Léo, poète négativiste rescapé d’un trauma crânien, ainsi que de Nathalie, obsédée par son esthétique intérieur. L’auteure, Carole Fréchette, nous parle de la quête de sens de trois personnages immergés dans une société dont le mantra principal est l’opportunisme individuel et la réussite économique. L’efficacité de la mise en scènes de la compagnie T-âtre, permet une mise en abîme drolatique du drame existentiel de notre société contemporaine. Comme le livre de la Genèse, le déclin de la vie sociale de Simon Labrosse se déroule en sept jours. Simon sera-t-il capable d’inventer les moyens de se sauver de sa précarité avant le repos bien mérité du Septième jour ? … ou va-t-il se révolter ? Comédiens.nes : Florent Caillet, Catherine Guinel, Edouard Rassin. Les 7 jours de Simon Labrosse de Carole Fréchette sur Oudon ! +33 6 26 46 64 76 http://lavanderie-theatre.com/ Simon Labrosse “winner” sans emploi entreprend de nous raconter sept jours de sa vie en compagnie de Léo, poète négativiste rescapé d’un trauma crânien, ainsi que de Nathalie, obsédée par son esthétique intérieur. L’auteure, Carole Fréchette, nous parle de la quête de sens de trois personnages immergés dans une société dont le mantra principal est l’opportunisme individuel et la réussite économique. L’efficacité de la mise en scènes de la compagnie T-âtre, permet une mise en abîme drolatique du drame existentiel de notre société contemporaine. Comme le livre de la Genèse, le déclin de la vie sociale de Simon Labrosse se déroule en sept jours. Simon sera-t-il capable d’inventer les moyens de se sauver de sa précarité avant le repos bien mérité du Septième jour ? … ou va-t-il se révolter ? Comédiens.nes : Florent Caillet, Catherine Guinel, Edouard Rassin. dernière mise à jour : 2021-07-31 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Oudon Autres Lieu Oudon Adresse Ville Oudon lieuville 47.34492#-1.28924