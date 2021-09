Ambérieu-en-Bugey MJC Ambérieu Ain, Ambérieu-en-Bugey Les 7 jours de Simon Labrosse – Cie les Z’Atypiques MJC Ambérieu Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

MJC Ambérieu, le vendredi 24 septembre à 20:30

Découvrez la vie trépidante de Simon Labrosse, chercheur permanent d’emploi et trouveur d’idées farfelues ! Un texte drôle et caustique de l’auteure québécoise Carole Fréchette, mise en scène d’Aurélie Giraudon.

Tarifs plein : 7/4€ Tarifs réduit adhérents : -2€ /

MJC Ambérieu Place Jules Ferry, Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey Les Abbéanches Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T20:30:00 2021-09-24T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Ambérieu-en-Bugey Autres Lieu MJC Ambérieu Adresse Place Jules Ferry, Ambérieu-en-Bugey Ville Ambérieu-en-Bugey lieuville MJC Ambérieu Ambérieu-en-Bugey