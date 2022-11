LES 7 EMES NUITS DE LA LECTURE « LA PEUR »

2023-01-20 18:00:00 – 2023-01-20 22:00:00 2.5 2.5 EUR Créées en 2017 par le Ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la Lecture ont su conquérir, au fil des éditions, un public de plus en plus large. VENDREDI 20 JANVIER

> De 18h à 22h

> Murder Party – Soirée meurtres et mystères par le Manoir du Crime Qu’est-ce qu’une soirée enquête ? C’est un jeu de rôle grandeur nature, comme un Cluedo vivant, dirigé par un maître du jeu. 1931. Des crimes sordides sont perpétrés à Agde, emprisonnant les habitants dans leur propre ville.

Derrière les regards fuyants se murmurent un nom, comme une malédiction : le Comte de « Melgueil ».

Cet homme sans âge aurait fait un pacte avec des forces maléfiques.

Mais qui sera assez insensé pour se dresser contre « le Maître » ?

> A partir de 18 ans SAMEDI 21 JANVIER

> De 18h30 à 20h

> » Ca va saigner ! Contes et comptines barbares »

Avec Ludovic Souliman et Laurent Azuelos. Attention, contes décalés. Venez redécouvrir des contes classiques : le petit Chaperon rouge se transforme en ogresse et la souris verte est écrasée par un éléphant myope… ça va saigner !

> A partir de 8 ans

