Les 7 dernières paroles du Christ en Croix de César FRANCK Temple de Passy Paris Catégories d’évènement: 75016

Paris

Les 7 dernières paroles du Christ en Croix de César FRANCK Temple de Passy, 21 avril 2022, Paris. Les 7 dernières paroles du Christ en Croix de César FRANCK

Temple de Passy, le jeudi 21 avril à 20:00

Concert sous la direction d’Hugues REINER —————————————– ### Les 7 dernières paroles du Christ en Croix de César FRANCK Une œuvre chorale magnifique, au Temple de Passy ! Le Chœur Hugues Reiner vous attend pour une soirée musicale exceptionnelle, ainsi que les solistes : Marie-Josée Matar, soprano Joachim Bresson, ténor Robert Jezierski, basse Gillian Mencière, piano 1re partie : Mélodie française

Tarif normal : 25€. Chômeur, handicapé, étudiant, moins de 15 ans (justificatif à présenter au contrôle) = 10€

Concert : les 7 dernières paroles du Christ en Croix de César FRANCK Temple de Passy 19 rue Cortambert Paris 16e Paris Quartier de la Muette 75016

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T20:00:00 2022-04-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: 75016, Paris Autres Lieu Temple de Passy Adresse 19 rue Cortambert Paris 16e Ville Paris lieuville Temple de Passy Paris Departement 75016

Temple de Passy Paris 75016 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les 7 dernières paroles du Christ en Croix de César FRANCK Temple de Passy 2022-04-21 was last modified: by Les 7 dernières paroles du Christ en Croix de César FRANCK Temple de Passy Temple de Passy 21 avril 2022 Paris Temple de Passy Paris

Paris 75016