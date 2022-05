Les 6h VTT au Moulin Neuf Argentré-du-Plessis Argentré-du-Plessis Catégories d’évènement: Argentré-du-Plessis

Ille-et-Vilaine

Les 6h VTT au Moulin Neuf Argentré-du-Plessis, 15 mai 2022, Argentré-du-Plessis. Les 6h VTT au Moulin Neuf Argentré-du-Plessis

2022-05-15 – 2022-05-15

Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine En relai de 2, 3 ou en solo, venez concourir au 6h VTT du Moulin Neuf. Ouvert à tous à partir de 16 ans. Inscriptions obligatoires. Sur place, restauration rapide, aire de pique-nique et de jeux ACCUEIL En relai de 2, 3 ou en solo, venez concourir au 6h VTT du Moulin Neuf. Ouvert à tous à partir de 16 ans. Inscriptions obligatoires. Sur place, restauration rapide, aire de pique-nique et de jeux Argentré-du-Plessis

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Argentré-du-Plessis, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Argentré-du-Plessis Adresse Ville Argentré-du-Plessis lieuville Argentré-du-Plessis Departement Ille-et-Vilaine

Les 6h VTT au Moulin Neuf Argentré-du-Plessis 2022-05-15 was last modified: by Les 6h VTT au Moulin Neuf Argentré-du-Plessis Argentré-du-Plessis 15 mai 2022 Argentré-du-Plessis ille-et-vilaine

Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine