Marcillé Deux-Sèvres Marcillé Les 6h de la Tonnelle à Saint-Génard, samedi 19 mars à 13h. Le principe est simple :

Une course de 6 heures autour d’une boucle de 3,5km

Le 19 mars, de 13h à 19h

À la Tonnelle, ville de Marcillé, commune de Saint Gérard

Vous pouvez courir en solo, en trio ou en équipe de 6 (mixte ou unisexe). Catégories : féminin, masculin, mixte, solo, trio, équipe de 6.

Tarifs : solo 18€, équipe de 3: 15€/pers, équipe de 6: 12€/pers. Buvette sur place, concert et activités.

