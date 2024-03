Les 6èmes Théâtrales de Clermont Salle Cocoynacq Vaux-sur-Aure, dimanche 31 mars 2024.

Les 6èmes Théâtrales de Clermont Salle Cocoynacq Vaux-sur-Aure Dimanche 31 mars, 15h00

Début : 2024-03-31 15:00

Fin : 2024-03-31 19:00

Réservation obligatoire au 06 16 79 04 57 ou 06 07 37 52 61 Dimanche 31 mars, 15h00 1

AU BAL MASQUE OLE OLE de Christian Rossignol par les Baladins de Mauco

Quand on intègre le cabinet de BSK, la sulfureuse ministre du Redressement progressif, on peut s’attendre à tout. À tout mais certainement pas à voir son petit ami jouer les bonnes espagnoles, sa mère venue à Paris en tracteur, assommer pour le compte un acteur porno surle retour ou encore un garde du corps dépressif s’enfuir devant un paysan narcoleptique passionné de valse musette, le tout dans un appartement de fonction qu’on a obtenu à la condition expresse de l’occuper seule.

Vous n’avez là qu’une partie de ce que devra affronter Estelle avant de pouvoir enfin aller au bal masqué. Alors… Préparez vos mouchoirs !

Suivi de

Jean-François Balerdi dans L’heureux tour

Jean-François Balerdi, enfant caché de Devos, de Desproges et de Morel,

clône de Bourvil est un incroyable acrobate de la langue française qui nous prend par l’humain et nous entraîne dans son univers, au pays des mots et de l’imaginaire. Clown et poète, les pieds sur terre et l’épithète dans les étoiles, il nous entraîne d’une plume légère dans un tourbillon enivrant.

Et même si vous avez manqué l’aller, embarquez pour L’Heureux Tour !

Salle Cocoynacq Chemin des écoles Vaux-sur-Aure 14400 Calvados