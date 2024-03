Les 6èmes Théâtrales de Clermont Salle Cocoynacq Vaux-sur-Aure, samedi 30 mars 2024.

Les 6èmes Théâtrales de Clermont Salle Cocoynacq Vaux-sur-Aure Samedi 30 mars, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-30 20:30

Fin : 2024-03-30 22:00

réservation obligatoire au 06 16 79 04 57 ou 06 07 37 52 61 Samedi 30 mars, 20h30 1

LA MAITRESSE EN MAILLOT DE BAIN de Fabienne Galula par Cri et Plancha

• Une psy à l’école maternelle

Bienvenue au paradis des gommettes, des doudous et des anti-dépresseurs !

Mandatée par le ministère de l’Education Nationale, une jeune psychologue atterrit dans la salle des maîtres d’une école maternelle. Ce qu’elle va y trouver est très loin de ce qu’elle imaginait…

Salle Cocoynacq Chemin des écoles Vaux-sur-Aure 14400 Calvados