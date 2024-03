Les 6èmes théâtrales de Clermont Salle Cocoynacq Vaux-sur-Aure, vendredi 29 mars 2024.

Les 6èmes théâtrales de Clermont Salle Cocoynacq Vaux-sur-Aure Vendredi 29 mars, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-29 20:30

Fin : 2024-03-29 22:00

Réservation obligatoire au 06 16 79 04 57 ou 06 07 37 52 61 Vendredi 29 mars, 20h30 1

SI C ETAIT A REFAIRE de Laurent Ruquier par Les Saltimborn

Dans la clinique réputée du docteur Jouvence , les femmes, qu’elles soient célèbres ou inconnues, se bousculent pour se faire refaire le nez, les seins, la bouche ou les hanches… Infiltrée dans le cabinet pour un journal, Claudine se fait passer pour une secrétaire intérimaire afin d’étudier, de plus près, le phénomène de société qu’est la chirurgie esthétique ; or, rien ne se passe comme prévu : le docteur Jouvence n’est pas insensible à son charme, ce qui va fortement déplaire à Mme Jouvence, d’autant plus que trois autres patientes, dont une dame âgée voulant rester jeune, une actrice en ascension capricieuse et une jeune femme complexée par la petitesse de ses seins, ne feront rien pour rendre la situation plus aisée pour la clinique.

Salle Cocoynacq Chemin des écoles Vaux-sur-Aure 14400 Calvados