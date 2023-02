Les 60 km de marche de l’Oise Nogent-sur-Oise Catégories d’Évènement: Nogent-sur-Oise

Oise

Les 60 km de marche de l’Oise, 24 juin 2023, Nogent-sur-Oise . Les 60 km de marche de l’Oise Allée Lucie Aubrac Nogent-sur-Oise Oise

2023-06-24 – 2023-06-25 Nogent-sur-Oise

Oise 5 Participez à 2 jours de marche dans le sud de l’Oise ! Samedi 24 juin

Marche en groupe de 18 km

Départ à Nogent-sur-Oise et arrivée à Chantilly

9h

Départ de la salle Charpentier (derrière la mairie) de Nogent-sur-Oise

13h

Arrivée à la gare de Chantilly Dimanche 25 juin

8h

Départ de la gare de Chantilly Marathon des 3 Forêts 42 km

Départ à Chantilly et arrivée à Nogent-sur-Oise (salle Charpentier) Demi marathon 22 km

Départ à Chantilly et arrivée à Senlis (gymnase Brichebay) Les retours en navette sont possibles sur inscription.

Insciptions sur adeorun.com/evenements avant le 11 juin arnv.rando@gmail.com +33 6 51 80 45 24 https://www.arn-nogentsuroise.com/ ARNV

Nogent-sur-Oise

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Nogent-sur-Oise, Oise Autres Lieu Nogent-sur-Oise Adresse Allée Lucie Aubrac Nogent-sur-Oise Oise Ville Nogent-sur-Oise lieuville Nogent-sur-Oise Departement Oise

Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-sur-oise /

Les 60 km de marche de l’Oise 2023-06-24 was last modified: by Les 60 km de marche de l’Oise Nogent-sur-Oise 24 juin 2023 Allée Lucie Aubrac Nogent-sur-Oise Oise Nogent-sur-Oise Oise

Nogent-sur-Oise Oise