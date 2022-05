Les 60 ans du Tournoi de Tennis Pléneuf-Val-André, 29 juillet 2022, Pléneuf-Val-André.

Les 60 ans du Tournoi de Tennis Rue Maréchal Juin Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André

2022-07-29 – 2022-08-08 Rue Maréchal Juin Parc de l’Amirauté

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor

Le Pléneuf-Val-André Tennis Club organise sa 60e édition du Tournoi International du Val-André. Créé en 1962 et en constante progression, c’est le plus important tournoi de Bretagne en extérieur, il est catégorisé Circuit National des Grands Tournois de France. S’y côtoient amateurs et professionnels, avec 12 courts tout proche de la mer.

pvat@fft.fr +33 6 72 56 01 36 https://tenup.fft.fr/

