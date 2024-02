Les 60 ans d’Encagnane Aix-en-Provence, vendredi 15 mars 2024.

Les artistes accueillis à Encagnane, quartier en réhabilitation, vont à la rencontre des habitants et créent avec eux des projets artistiques qui seront présentés lors de la célébration ses 60 ans.

– Vivre, habiter, quitter

Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence

du 15 mars au 20 avril

Ce projet de création s’appuie sur une proposition pédagogique s’adressant aux étudiants de première et seconde année de l’Ecole Supérieure d’Art. Le projet s’articule autour de notions de vécus dans un lieu prochainement réformé ou détruit. La question de la mémoire est donc ici centrale. Cette matière archéologique du vécu constitue une formidable introduction à la création pour de jeunes étudiants en art accompagnés par des enseignants et des artistes.

Avec les artistes-enseignants François Lejault, vidéo / Sophie Lapalu, histoire de l’art / Florian Gaité, philosophie / Ricardo Garcia, synthèse 3D

Avec les interventions de Clémentine Carsberg artiste plasticienne / Badr El Hammami artiste plasticien. / Les Hors Lits collectif d’artistes Aix-Marseille / artistes libanais invités dans le cadre de la Biennale.



Le Journal d’Encagnane

Rencontres du 9eme Art Bande dessinée et Arts Associés

Du 27 mai au 7 juin

En 2022 dans le quartier d’Encagnane, les Rencontres du 9ème Art accompagnaient cinq auteurs-illustrateurs-photographes en résidence. Les artistes immergés parmi les habitants ont créé un journal diffusé à 20 000 exemplaires dans le quartier et dans des lieux culturels. Le projet de cette deuxième résidence est d’inviter deux artistes déjà présents en 2022, pour renouer et renforcer les liens déjà tissés mais aussi d’accueillir quatre nouveaux artistes afin de renouveler l’objet artistique. Le journal sera diffusé gratuitement à partir du 23 septembre, date anniversaire des 60 ans d’Encagnane.

Artistes invités Armelle Antier, Lorène Gaydon, Louise Collet, Laurent Lolmède, Bob / Yannick Robert illustrations et Marc Pichelin écritures et coordination



– Portraits vidéo de Camille Goujon

Artiste vidéaste, Camille Goujon réalise de portraits vidéos d’habitants du quartier d’Encagnane sous forme de film d’animation. Chaque portrait vidéo sera diffusé sur des écrans incrustés dans des objets de la vie quotidienne présents habituellement dans des lieux de vie publics (commerces, ateliers, bibliothèque, café…). Ainsi la lecture de l’ensemble des tranches de vie sera possible en déambulant dans le quartier.

Projet porté par la Maison de Quartier La Mareschale et l’Institut de l’image.



– Atelier création d’un Zine par Joan Baz,

Joan Baz accueillie en résidence à la Maison de Quartier La Mareschale mènera un atelier de création d’un zine à destination des jeunes du 7 au 13 juillet dans le 20 000 lieux, tiers lieu à Encagnane. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-07-13

