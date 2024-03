LES 60 ANS DE LA GROTTE DE CLAMOUSE Saint-Jean-de-Fos, samedi 23 mars 2024.

LES 60 ANS DE LA GROTTE DE CLAMOUSE Saint-Jean-de-Fos Hérault

La grotte de Clamouse fête cette année ses 60 ans d’ouverture et propose un ensemble d’événements tout au long de cette saison.

Au programme, expositions, projections, conférences et visites thématiques.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-06-01

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie contact@clamouse.com

