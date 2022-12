Les 6 Jours de Damazan 2023 Damazan Damazan OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas Damazan Catégories d’évènement: Damazan

Lot-et-Garonne Damazan Vous êtes sportif et vous aimez le vélo alors venez participer aux 6 jours de Damazan 2023 Comité Départemental FFC47 organise à partir du samedi 14 janvier les 6 jours de Damazan. Des courses accessibles aux minimes, cadets, juniors, seniors, masters. Entrée gratuite

Buvette Comité départemental 47 cdc47ffc

