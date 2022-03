Les 6 heures et 3 heures de Jussy Jussy, 24 avril 2022, Jussy.

Les 6 heures et 3 heures de Jussy Jussy

2022-04-24 10:00:00 – 2022-04-24 16:00:00

Jussy Aisne Jussy

30 En individuel , pour se lancer un défi ou préparer un ultra trail ou encore un 100 km . Mais aussi, courir entre amis pour passer un bon moment de sport.

Dimanche 24 avril, les 6h et 3h de Jussy organisés par l’association CAP 21 et la commune de Jussy, sont faits pour ça !

Epreuve de course à pied de durée à allure libre en individuel ou en équipe de 3.

Horaires :

– Départ commun des 6h et 3h à 10h

– Fin du 3h à 13h

– Fin des 6h à 16h

Possibilité de n’effectuer qu’1 h ou 2h mais départ ensemble à 10h

Parcours :

Une boucle de 1100 m à l’intérieur du village et qui pour moitié donne une vue magnifique sur le canal et les champs alentours. Le parcours se compose à plus de 90% de macadam et les 10% sont de la terre battue. Possibilité de se garer le long de la boucle.

La circulation automobile dans la rue principale sera mise en alternance par des feux tricolores. La chaussée appartiendra entièrement aux athlètes.

Tee-shirts à tous les arrivants.

Animations, restauration, cadeaux surprises…

Pour les renseignements : https://cap21athle.fr/6h-et-3h-de-jussy

Pour vous inscrire : https://les-6h-3h-de-jussy.adeorun.com

Tarifs :

– 6 h en individuel : 15 €

– 3 h en individuel : 10 €

– 6 h en équipe de 3 : 30 €

– 3 h en équipe de 3 : 21 €

+ frais de service

CAP 21

Jussy

dernière mise à jour : 2022-03-17 par