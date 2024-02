Les 6 heures et 3 heures de Dury Dury, dimanche 21 avril 2024.

En individuel , pour se lancer un défi ou préparer un ultra trail ou encore un 100 km . Mais aussi, courir entre amis pour passer un bon moment de sport.

Dimanche 21 avril, les 6h et 3h de Dury organisés par l’association CAP 21 et la commune de Dury, sont faits pour ça !

Epreuve de course à pied de durée à allure libre en individuel ou en équipe de 3.

Le but de l’épreuve est de faire la plus grande distance dans un temps donné. Mais elle s’effectue à allure libre. C’est à dire qu’il est possible de courir, marcher ou alterner les deux en fonction de sa forme.

Horaires :

– Départ commun des 6h et 3h à 10h

– Fin du 3h à 13h

– Fin des 6h à 16h

Possibilité de n’effectuer qu’1 h ou 2h mais départ ensemble à 10h.

Il est prévu des équipes de 3 mais vous pouvez être 2 et dans ce cas vous ferez plus (ou pas) de kilomètres chacun.

Parcours Une boucle, 100 % macadam, de 1100 m à l’intérieur du village. Vous traverserez le parking des coureurs à chaque tour et donc l’occasion d’avoir tout à portée de main (même si nous prévoyons une zone coureur à proximité de du chronométrage)

Un Tee-shirt commémoratif, un produit Cosmétique, un Sandwich à l’arrivée et encore d’autres surprises dans votre sac récompense…

Animations, restauration, cadeaux surprises…

Pour les renseignements https://cap21athle.fr

Pour vous inscrire https://les-6h-3h-de-jussy.adeorun.com

Tarifs :

– 6 h en individuel 15 €

– 3 h en individuel 10 €

– 6 h en équipe de 3 30 €

– 3 h en équipe de 3 21 €

+ frais de service 1010 10 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21

fin : 2024-04-21

Dury 02480 Aisne Hauts-de-France cap21athle@gmail.com

