LES 6 HEURES DE SAINTE-SUZANNE Sainte-Suzanne-et-Chammes, samedi 25 mai 2024.

Une manifestation sportive mais aussi une journée festive avec animations, dans le magnifique site classé de Sainte‑Suzanne.

Les 6 heures de Sainte-Suzanne-et-Chammes, c’est une course relais et une rando par équipe de 2 à 4 coureurs ou en solo mais aussi une fête avec repas et concert DJ.

Le circuit tracé sur sentiers et chemins ouverts permettra à chaque participant de découvrir notre belle cité et ses alentours.

Trail / Randos de 6 heures 3 versions , c’est vous qui voyez !!!!!!?

– Cool rando en solo ou par équipe de 2, 3 ou 4 à votre rythme sans chrono ni classement et sans limite d’age. Que pour le plaisir !

– Course nature en solo ou par équipe de 2, 3 ou 4 sur le même circuit que cool rando (environ 4,5 km) mais ouverte aux coureurs à partir de 16 ans, avec chrono et classement. Un trophée sera remis à la meilleure équipe et au meilleur solo.

– Esprit trail en solo ou par équipe de 2, 3 ou 4. Terrain de jeu excellent pour une très bonne préparation d’un long ou d’un ultra-trail et dans des conditions idéales…ou tout simplement pour les habitués de l?effort ? Trail (environ 5 km) ouverte aux coureurs à partir de 16 ans, avec chrono et classement. Un trophée sera remis à la meilleure équipe et au meilleur solo.

Les Nouveautés: Trail de 10, 21, 42 Kms à faire en solo.

Un trophée sera remis aux vainqueurs.

Retrait des dossards le vendredi 24 mai entre 16h et 20h et le samedi 25 mai à partir de 8h et jusqu’à 10h dans la cour du château. Clôture des inscriptions en ligne sur Klikego le jeudi 23 mai minuit

Tarif: formule course ou course+ repas, sur inscription . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 11:00:00

fin : 2024-05-25

Cour du château

Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire

