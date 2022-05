Les 6 éléments

2022-06-18 15:00:00 – 2022-06-18 10 10 EUR * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre * Dans un monde où les éléments de la nature ont formes humaines, certaines relations peuvent causer des complications dans la vie de tous les jours. Comme dit le proverbe “qui sème le vent récolte la tempête”. Alors s’il vous plaît, Eau, Feu et Terre ne le vexez pas ! Avec les ateliers théâtre ados

Mise en scène Aymerick Desrumaux – Durée 45mn

