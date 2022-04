LES 6 ANS DU SUPERSONIC SUPERSONIC, 22 avril 2022, Paris.

En 2016, le Supersonic ouvrait ses portes pour la première fois.. et depuis c’est une grande histoire d’amour des concerts qui s’est écrite rue Biscornet avec vous !

On n’a pas pu fêter notre anniversaire ces 2 dernières années à cause de la crise sanitaire, alors on a bien l’intention de célébrer ça comme il se doit cette année

// VENDREDI 22.04 //

19h // Concerts // Gratuit

• David Shaw and the Beat (New Wave)

• Alber Jupiter (Krautrock)

• Blaues Einhorn (Coldwave)

23h-6h // Club Rock // 5€

• Nuit Best Of Supersonic Part I

// SAMEDI 23.04 //

Au club:

19h // Concerts // Gratuit

• Bad Breeding (Noise punk)

• Purrs (Post-punk)

• M(h)aol (Post-punk)

23h-6h // Club Rock // 5€

• Nuit Best Of Supersonic Part II

Au disquaire (Supersonic Records)

9h-21h // Gratuit

• Disquaire Day

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

