Samedi 18 septembre Les impacts de la production de notre nourriture et de nos objets du quotidien sur notre santé et notre environnement. Que peut-on faire à notre échelle ?Le cercle vertueux de la consommation locale, durable et responsable. Pourquoi ce que nous consommons peut avoir un impact sur la santé d'autres personnes à l'autre bout du monde ?Pourquoi nos déchets continuent à constituer un problème après être jetés à la poubelle ou même trier ? Les limites du recyclage. Tout public à partir de 6 ans, enfants accompagnés. CONTENU DE L'ATELIER : La règle des 5R du zéro déchet : « Refuser /Réduire / Réutiliser / Rendre à la terre et Recycler », nous amène à repenser notre consommation pour consommer moins mais mieux. dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bassillac et Auberoche, Dordogne Étiquettes évènement : Autres Lieu Bassillac et Auberoche Adresse Ville Bassillac et Auberoche lieuville 45.12728#0.89063