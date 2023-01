Les 5e Puces créatives et couturières des Petites Mains Luneray Luneray Luneray Catégories d’Évènement: Luneray

Seine-Maritime Luneray Venez faire vos petites emplettes pour vos créations lors des Puces créatives organisées par la section Loisirs Créatifs du Club des jeunes de Luneray. Rendez-vous à la salle d’activités!

Vente de tissus, mercerie, laine, perles, et toute matière à création, objets déco, bijoux.

Petite restauration et boissons sur place.

Tarif exposants: 3.50€ la table de 1.20mx0.80m +33 6 46 15 58 86

