Les 50ans des arènes Maurice Lauche Aire-sur-l’Adour, 18 juin 2022, Aire-sur-l'Adour.

Les 50ans des arènes Maurice Lauche Aire-sur-l’Adour

2022-06-18 09:00:00 – 2022-06-18 23:00:00

Aire-sur-l’Adour Landes

EUR 15 80 A l’occasion du cinquantenaire des arènes Maurice Lauche d’Aire-sur-l’Adour :

Programme de la Junta des Peñas Aturines :

– 9h : Petit déjeuner Gascon

-11h : corrida avec 4 toros ( ganaderia los Maños pour Morenito de Aranda et Jésus Enrique Colombo)

-13h : repas devant les arènes (galantine campagnarde, axoa de veau, pommes de terre rôties, dessert et café)

-18h : corrida avec 6 toros (ganaderia Valdefesno pour Curro Diaz, Alejandro Marcos et Dorian Canton)

-20h : Soirée grillades-bodéga

Infos et réservation à l’office de tourisme au 05 58 71 64 70

A l’occasion du cinquantenaire des arènes Maurice Lauche d’Aire-sur-l’Adour :

Programme de la Junta des Peñas Aturines :

– 9h : Petit déjeuner Gascon

-11h : corrida avec 4 toros ( ganaderia los Maños pour Morenito de Aranda et Jésus Enrique Colombo)

-13h : repas devant les arènes (galantine campagnarde, axoa de veau, pommes de terre rôties, dessert et café)

-18h : corrida avec 6 toros (ganaderia Valdefesno pour Curro Diaz, Alejandro Marcos et Dorian Canton)

-20h : Soirée grillades-bodéga

Infos et réservation à l’office de tourisme au 05 58 71 64 70

+33 5 58 71 64 70

A l’occasion du cinquantenaire des arènes Maurice Lauche d’Aire-sur-l’Adour :

Programme de la Junta des Peñas Aturines :

– 9h : Petit déjeuner Gascon

-11h : corrida avec 4 toros ( ganaderia los Maños pour Morenito de Aranda et Jésus Enrique Colombo)

-13h : repas devant les arènes (galantine campagnarde, axoa de veau, pommes de terre rôties, dessert et café)

-18h : corrida avec 6 toros (ganaderia Valdefesno pour Curro Diaz, Alejandro Marcos et Dorian Canton)

-20h : Soirée grillades-bodéga

Infos et réservation à l’office de tourisme au 05 58 71 64 70

la junta

Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-04-29 par