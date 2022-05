LES 50 ANS DU RELAIS EQUESTRE DE LA VIGNE Cirey-sur-Vezouze Cirey-sur-Vezouze Catégories d’évènement: Cirey-sur-Vezouze

LES 50 ANS DU RELAIS EQUESTRE DE LA VIGNE Cirey-sur-Vezouze, 4 juin 2022, Cirey-sur-Vezouze. LES 50 ANS DU RELAIS EQUESTRE DE LA VIGNE Cirey-sur-Vezouze

2022-06-04 18:30:00 – 2022-06-04 23:00:00

Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle Cirey-sur-Vezouze 40 EUR Le Relais équestre du Château de la Vigne à Cirey-sur-Vezouze fête cette année ses 50 ans ! Pour cette grande occasion, le Relais équestre de la Vigne et l’association Caballeria, en partenariat avec l’école de danse La Fabrik et l’Association de spectacle de feu “Light of fire” vous proposent 4 événements cet été dans son grand domaine. Retrouvez Les Dîners-Spectacles CABARET les samedis 4 juin et 20 août à partir de 18h30, la journée Western du dimanche 26 juin et le dîner – spectacle MÉDIÉVAL FANTASTIQUE le samedi 30 juillet à partir de 18h30. Tarifs et réservation (hors journée Western : Entrée Libre) : Dîner – Spectacle : 40€ ; Spectacle seul : 20€ ; Moitié prix pour les enfants de 4 à 12 ans ;

Gratuits pour les moins de 3 ans. Réservation OBLIGATOIRE : 06 70 90 63 59 +33 6 70 90 63 59 Tess Winger – P. Coutret

Cirey-sur-Vezouze

