Paris Le Centre pour l'Intelligence de la Foi Paris Les 50 ans du CIF ! Jeudi 8 avril en direct sur You Tube « A quoi bon la foi ? » Le Centre pour l’Intelligence de la Foi Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les 50 ans du CIF ! Jeudi 8 avril en direct sur You Tube « A quoi bon la foi ? » Le Centre pour l’Intelligence de la Foi, 8 avril 2021-8 avril 2021, Paris. Les 50 ans du CIF ! Jeudi 8 avril en direct sur You Tube « A quoi bon la foi ? »

Le Centre pour l’Intelligence de la Foi, le jeudi 8 avril à 18:30

Programme de la soirée:

– A 18h30, introduction par le **père Bernard Klasen**, directeur du CIF

– A 18h45, conférence de **Dominique Collin**, théologien: « La foi comme conviction incertaine à l’heure de la crise du sens ».

– A 19h45, table ronde: « **Le christianisme a t-il encore quelque chose à nous dire ?** » Avec la participation des théologiens **Louis-Marie Chauvet, Marie-Caroline de Marliave** et **Dominique Collin**. Elle sera animée par Antoine Bellier, éditeur chez Salvator

– A 20h45, fin de la retransmission

[**www.lecif.fr**](http://www.lecif.fr)

Invitation ouverte à tous

A l’occasion de ses 50 ans, le CIF réunit 4 personnalités pour réfléchir à la question de la pertinence de la foi dans la société aujourd’hui. » A quoi bon la foi ? » Le Centre pour l’Intelligence de la Foi 3, place Saint-Thomas d’Aquin, 75007 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-08T18:30:00 2021-04-08T20:45:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le Centre pour l'Intelligence de la Foi Adresse 3, place Saint-Thomas d'Aquin, 75007 Paris Ville Paris