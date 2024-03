Les 50 ans de la Révolution des Œillets – Conférence Centre Culturel Athanor Guérande, samedi 13 avril 2024.

Les 50 ans de la Révolution des Œillets – Conférence Conférence « Chronologie d’un combat pacifique » : l’historien Manuel do Nascimento reviendra sur la révolution des œillets au Portugal, qui a vu la chute de la dictature salazariste qui dominait le… Samedi 13 avril, 18h00 Centre Culturel Athanor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T18:00:00+02:00 – 2024-04-13T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T18:00:00+02:00 – 2024-04-13T19:00:00+02:00

Conférence « Chronologie d’un combat pacifique » : l’historien Manuel do Nascimento reviendra sur la révolution des œillets au Portugal, qui a vu la chute de la dictature salazariste qui dominait le Portugal depuis 1933.

La Révolution des Œillets, événement majeur dans l’histoire contemporaine du Portugal : en avril 1974, le Portugal passait sans violence d’une dictature à un régime démocratique.

Le comité de jumelage Guérande – Castro Marim compte bien marquer cet anniversaire avec au programme : exposition, concert, spectacle et conférence.

Plus de détails sur le site internet de Guérande.

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne, Salle Perceval 44350 Guerande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 24 28 24 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 15 36 18 »}, {« type »: « email », « value »: « guerande-castromarim.jumelage@netcourrier.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/les-50-ans-de-la-revolution-des-oeillets-conference-guerande.html »}]

CONFRENCONTRE PATRIMOINE