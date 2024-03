Les 50 ans de la Révolution des Œillets 44350 Guerande Guerande, mercredi 10 avril 2024.

Les 50 ans de la Révolution des Œillets L’année 2024 marque le 50ème anniversaire de la Révolution des Œillets, événement majeur dans l’histoire contemporaine du Portugal : en avril 1974, le Portugal passait sans violence d’une dictatur… 10 – 26 avril 44350 Guerande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T09:00:00+02:00 – 2024-04-10T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T09:00:00+02:00 – 2024-04-26T19:00:00+02:00

L’année 2024 marque le 50ème anniversaire de la Révolution des Œillets, événement majeur dans l’histoire contemporaine du Portugal : en avril 1974, le Portugal passait sans violence d’une dictature à un régime démocratique.

Le comité de jumelage Guérande – Castro Marim compte bien marquer cet anniversaire avec au programme : exposition, concert, spectacle et conférence.

Plus de détails sur le site internet de Guérande.

44350 Guerande 44350 Guerande Guerande [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 15 36 18 »}, {« type »: « email », « value »: « guerande-castromarim.jumelage@netcourrier.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/les-50-ans-de-la-revolution-des-oeillets-guerande.html »}]

CONFRENCONTRE CULTURE