Espace Saint-Dizier Coeur de Ville, le jeudi 17 mars à 18:30

Par Samuel Mourin, Attaché de conservation du patrimoine, ancien responsable du pôle valorisation aux archives départementales de la Haute-Marne. — La Haute-Marne possède un monument unique : la Croix de Lorraine érigée à Colombey-les-Deux-Églises en 1972, hommage rendu à l’homme du 18 Juin. Souhaitée du vivant du général de Gaulle en 1954, elle fut soumise à un concours entre architectes en 1971. Douze projets furent examinés par un Comité national, lequel retint celui proposé par le cabinet d’architectes Michel Mosser et Marc Nébinger. Les Archives départementales de la Haute-Marne sont dépositaires, depuis 2011, d’un ensemble de quinze panneaux de projets architecturaux présentés à ce concours. Ils permettent d’appréhender ce qu’aurait pu être la Croix de Lorraine, si le Comité avait retenu un autre projet. À l’occasion de son cinquantième anniversaire, cette conférence se propose ainsi de revenir sur la réalisation de la Croix de Lorraine, de sa genèse à son inauguration, des différents projets soumis à sa construction.

Entrée libre dans la limite des places disponibles et le respect des consignes sanitaires

Conférence, organisée par le Musée de Saint-Dizier en partenariat avec les Archives départementales de la Haute-Marne et ArchéOlonnA, dans le cadre des Conférences du Jeudi. Espace Saint-Dizier Coeur de Ville Place du Général de Gaulle, Saint-Dizier Saint-Dizier Centre-Ville Haute-Marne

2022-03-17T18:30:00 2022-03-17T20:30:00

