Saint-Dizier Espace coeur de ville de Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier Les 50 ans de la dame de granit de Colombey-les-deux-Eglises Espace coeur de ville de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Les 50 ans de la dame de granit de Colombey-les-deux-Eglises Espace coeur de ville de Saint-Dizier, 17 mars 2022, Saint-Dizier. Les 50 ans de la dame de granit de Colombey-les-deux-Eglises

Espace coeur de ville de Saint-Dizier, le jeudi 17 mars 2022 à 18:30

La Haute-Marne possède un monument unique : la Croix de Lorraine érigée à Colombey-les-Deux-Églises en 1972, hommage rendu à l’homme du 18 Juin. Souhaitée du vivant du général de Gaulle en 1954, elle fut soumise à un concours entre architectes en 1971. Douze projets furent examinés par un Comité national, lequel retint celui proposé par le cabinet d’architectes Michel Mosser et Marc Nébinger. À l’occasion de son cinquantième anniversaire, cette conférence propose de revenir sur la réalisation de la Croix de Lorraine, de sa genèse à son inauguration, des différents projets soumis à sa construction. Conférence proposée dans le cadre du cycle des Conférences du Jeudi, un partenariat entre la Ville de Saint-Dizier (Musée), l’association Archéolonna et le Conseil départemental de la Haute-Marne (Archives départementales).

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Conférence par Samuel Mourin, dans le cadre des Conférences du Jeudi Espace coeur de ville de Saint-Dizier Place du Général de Gaulle 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T18:30:00 2022-03-17T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Espace coeur de ville de Saint-Dizier Adresse Place du Général de Gaulle 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier lieuville Espace coeur de ville de Saint-Dizier Saint-Dizier