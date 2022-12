Les 50 ans d’artpress Centre Pompidou Paris Catégories d’évènement: île de France

Les 50 ans d’artpress Centre Pompidou, 16 janvier 2023, Paris. Le lundi 16 janvier 2023

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Vingt ans après y avoir fêté son 30e anniversaire, la revue artpress revient au Centre Pompidou, cette fois pour son jubilé ! La revue artpress, pionnière dans la défense des avant-gardes, poursuit cinquante ans après sa création son travail d’information et d’analyse en prise avec les recherches les plus avancées de l’art contemporain. Pour célébrer cette nouvelle décennie, ni nostalgie, ni même bilan, mais une plongée dans l’actualité de la création. Tout au long de la soirée, les séquences se succéderont, livrant en live le contenu des différentes rubriques d’un numéro, sous forme de lectures, chorégraphie, performances, discussions… Hector Obalk, édito : L’histoire d’artpress en moins d’un quart d’heure

Grégory Chatonsky et Aurélie Cavanna, dialogue avec une IA

Carole Quettier, scène : « Mes Soudains », chorégraphie

Anne Bertrand, l’œuvre-clef d’Atsuko Tanaka

Paul Ardenne et Romain Mathieu, l’actualité des expositions

Jacques Henric et Philippe Forest, édito livres

Flore Saunois, poésie : « Lecture de poèmes de poche », lecture-performance

Et des films Loïc a mal au cœur de Mélissa Medan ; Dire, voir, suite d’Alain Fleischer Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/soiree-50-ans-dartpress/ contact.communication@bpi.fr

