Vitry-sur-Seine Exploradome île de France, Vitry-sur-Seine Les 5 sens Exploradome Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: île de France

Vitry-sur-Seine

Les 5 sens Exploradome, 30 octobre 2021, Vitry-sur-Seine. Date et horaire exacts : Le samedi 30 octobre 2021

de 11h à 12h

payant

Atelier de découverte des sens et des organes qui leur sont associés. Après une discussion sur la définition du mot « sens » et des différentes parties du corps qui correspondent aux 5 sens, les enfants expérimentent chacun d’entre eux grâce à des jeux de reconnaissance se basant sur l’un ou plusieurs des sens. Animations -> Atelier / Cours Exploradome 18 avenue Henri Barbusse Vitry-sur-Seine 94400

7 : Mairie d’Ivry (597m) 7 : Pierre Curie (800m) 132, 172, 180, 183 RER D Depuis Paris, trains direction Maisons-Alfort/Alfortville Depuis Massy-Palaiseau ou Pont de Rungis, trains direction Maisons-Alfort/Alfortville Arrêt « Maisons-Alfort/Alfortville » RER C Depuis Paris, trains MONA ou ROMI Depuis Massy-Palaiseau ou Pont de Rungis, trains NORA Depuis Choisy-le-Roi, trains NORA ou GOTA Arrêt « Vitry-sur-Seine »

Contact :Exploradome http://www.exploradome.fr https://www.facebook.com/exploradome/ https://twitter.com/Exploradome Animations -> Atelier / Cours En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-30T11:00:00+02:00_2021-10-30T12:00:00+02:00

Exploradôme

Détails Catégories d’évènement: île de France, Vitry-sur-Seine Autres Lieu Exploradome Adresse 18 avenue Henri Barbusse Ville Vitry-sur-Seine lieuville Exploradome Vitry-sur-Seine