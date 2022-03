Les 5 Sens Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Entendre, goûter, voir, toucher, sentir : viens explorer avec notre médiateur·rice les cinq sens de ton organisme grâce à plusieurs jeux de reconnaissance ! Après une discussion sur la définition du mot « sens » et des différentes parties du corps qui correspondent aux 5 sens, les enfants expérimentent chacun d’entre eux grâce à des jeux de reconnaissance se basant sur l’un ou plusieurs des sens.

Inscription en ligne obligatoire, 8 € par participant·e

Découvre les sens en t'amusant ! Exploradôme 18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine

