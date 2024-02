Les 5 sens et la « musique » des plantes L’Epicerie sans Fin Sauveterre-de-Béarn, jeudi 15 février 2024.

Stéphanie nous emmène à la rencontre de nos sens et nous invite à écouter les sons émis par un avocatier et un petit mandarinier..

Tisane du jardin de l’Épicerie et petits gâteaux que vous pouvez apporter… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 14:30:00

fin : 2024-02-15 15:30:00

L’Epicerie sans Fin 2 rue Léon Bérard

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lepiceriesansfin.org

