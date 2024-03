Les 5 sens du jardin, aromatique, tinctorial, comestible… Parc Bortoli – Société d’horticulture et d’arboriculture des Bouches du Rhône Marseille, samedi 1 juin 2024.

Les 5 sens du jardin, aromatique, tinctorial, comestible… Rendez-vous aux jardins 2024 Samedi 1 juin, 11h00 Parc Bortoli – Société d’horticulture et d’arboriculture des Bouches du Rhône

Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00

Parc Bortoli – Société d’horticulture et d’arboriculture des Bouches du Rhône 2 chemin du lancier 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur L’ancien domaine agricole du XIXe s. accueille le parc Bortoli et le jardin expérimental de la Société d’horticulture et d’arboriculture des Bouches du Rhône, avec sa collection d’oliviers