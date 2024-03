Les 5 sens au Jardin Godron Jardin Dominique-Alexandre Godron Nancy, vendredi 31 mai 2024.

Les 5 sens au Jardin Godron

Début : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T11:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T15:30:00+02:00

Les enfants des écoles de Nancy découvriront le jardin Dominique Alexandre Godron à travers leurs 5 sens.

Marcher comme sur la cime des arbres et en frotter l’écorce, goûter le miel de nos ruches, sentir les trésors du jardin et écouter ses bruits sont autant d’expériences sensorielles qui seront offertes aux enfants, afin de mieux les sensibiliser au vivant.

Jardin Dominique-Alexandre Godron 36 rue Sainte-Catherine, 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est Premier jardin botanique de Nancy, fondé en 1758, il conserve un micocoulier de Provence, un arbre aux quarante écus pleureur, et autre copalme d’Orient. Réaménagé en 2020, il fait désormais la part belle aux plantes de terrain sec. Le public peut y découvrir des jardins sur gravier et prairies mariant poacées et vivaces, pour le plaisir des yeux. Les allées élargies bordent également des jardins potagers et un verger, pour le plaisir des papilles et du nez. Parking payant Ile de Corse à 20m, stationnement payant sur Sainte Catherine, ligne K ou ligne 19, arrêt Sainte Catherine

©lucilecarrey