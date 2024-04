Les 5 sens à Malagar Domaine de Malagar Saint-Maixant, samedi 1 juin 2024.

Les 5 sens à Malagar SAMEDI 1ER JUIN 1 et 2 juin Domaine de Malagar Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

SAMEDI 1ER JUIN

Création d’un herbier // 10 H – 18 H

Accompagné par nos jardiniers Rémy et Pierre, apprenez à composer votre propre collection végétale.

Concerts de La Bande Sons // 15 H 00 et 17 H 00

Dans le Parc de Malagar, place à la musique avec chorale et concert de guitare proposés par les élèves de La Bande Sons, école de musique de la Communauté de Commune du Sud Gironde.

Produits du jardin // 10 H – 18 H

Avec Julien Orget, apiculteur,

Virginie Symaniec, Éditions du Ver à Soie (livres à planter),

Ondine Filippi-Codaccioni, herboriste La Fleur aux dents

—-

DIMANCHE 2 JUIN

Création d’un herbier // 10 H – 18 H

Accompagné par nos jardiniers Rémy et Pierre, apprenez à composer votre propre collection végétale.

Concerts de cuivres du PESMD // 15 H 00 et 17 H 00

Dans le Parc de Malagar, c’est au tour des étudiants du Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique & de Danse de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine – PESMD de ravir vos oreilles. Les musiciens et futurs professeurs de saxophone, trombone, trompette, cor ou encore euphonium seront dirigés par l’ensemble Epsilon.

Produits du jardin // 10 H – 18 H

Avec Julien Orget, apiculteur,

Virginie Symaniec, Éditions du Ver à Soie (livres à planter),

Ondine Filippi-Codaccioni, herboriste La Fleur aux dents,

Anne-Sophie Moreau, inspireuse de papier So joli créations

Loïc Fratacci, Arborea, diagnostic et taille des arbres d’ornements

Domaine de Malagar Centre François Mauriac, 17 route de Malagar, 33490 Saint-Maixant, Gironde, Nouvelle-Aquitaine Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 98 17 17 http://www.malagar.fr À 50 kilomètres au sud de Bordeaux, dans les pas de François Mauriac, chacun peut trouver son bonheur à Malagar. François Mauriac hérite en 1927 de cette propriété familiale située sur les hauteurs de Saint-Maixant. Il en fait son lieu d'inspiration privilégié et y séjourne régulièrement en famille, à Pâques, l'été et le temps des vendanges. Le domaine est alors tel qu'on le connaît aujourd'hui avec la maison, ses deux chais viticoles, la cour intérieure où trône le grand tilleul, récemment classé « Arbre remarquable », un corps de ferme prolongé par deux auvents, le tout entouré d'un parc de quatre hectares.

© Centre Francois Mauriac