Les 5 sens à Izadia

Les 5 sens à Izadia, 26 juillet 2022, . Les 5 sens à Izadia



2022-07-26 – 2022-07-26 EUR 0 En famille, venez explorer le nouveau parcours des touts-petits, « Le sentier des pitchouns » afin de mettre en éveil les 5 sens des enfants : observer, toucher, goûter, sentir et écouter. En famille, venez explorer le nouveau parcours des touts-petits, « Le sentier des pitchouns » afin de mettre en éveil les 5 sens des enfants : observer, toucher, goûter, sentir et écouter. En famille, venez explorer le nouveau parcours des touts-petits, « Le sentier des pitchouns » afin de mettre en éveil les 5 sens des enfants : observer, toucher, goûter, sentir et écouter. dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville