Maison écocitoyenne, le jeudi 16 septembre à 18:00

**Amazone, Congo, Nil, Mississipi et Yangzi Jiang sont les 5 plus grands fleuves du monde. Leurs cours, leurs affluents et leurs bassins versants structurent des parts considérables des continents africains, américains et asiatiques.** **Leurs territoires sont riches d’une longue histoire géologique et climatique, de biodiversités exceptionnelles et fragiles, d’histoires humaines de présences millénaires, d’explorations contemporaines et de conflits, de riches éléments culturels et d’enjeux énergétiques et miniers.** **Puissants et vulnérables à la fois, ces méga-fleuves et leurs eaux sont au cœur d’enjeux sociétaux tout en étant soumis aux irrégularités hydro-climatiques et aux pressions d’une population croissante.** **Public adulte, sur inscription.** **Le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée.**

Gratuit

Éric Veyssy, médiateur scientifique et culturel « Fleuves, Eau, Climat » chez Terre & Océan, avec la participation de scientifiques spécialistes de ces fleuves.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde



