LES 5 LITRES DU MANS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LES 5 LITRES DU MANS Le Mans, 8 mai 2022, Le Mans. LES 5 LITRES DU MANS Le Mans

2022-05-08 14:30:00 – 2022-05-08 18:00:00

Le Mans Sarthe Course d’endurance de véhicules de collection (motos et autos) Exposition voitures toute la matinée Avenue Rostov sur Le Don, au Mans. -14h30 Parade de cyclomoteurs

-15h départ 2L Motos

-15h55 départ 5L Autos

-16h30 Parade voitures (Départ Avenue Rostov sur Le Don, Rue de la Galère, Quai Louis Blanc, Tunnel, Avenue Rostov sur Le Don) Gratuit. 37ème édition de la célèbre course des 5 Litres et 2 Litres autour de la Cité Plantagenêt. Une bonne occasion de réviser vos connaissances en automobile et en motos ! +33 6 09 63 38 84 http://www.car-le-mans.fr/ Course d’endurance de véhicules de collection (motos et autos) Exposition voitures toute la matinée Avenue Rostov sur Le Don, au Mans. -14h30 Parade de cyclomoteurs

-15h départ 2L Motos

-15h55 départ 5L Autos

-16h30 Parade voitures (Départ Avenue Rostov sur Le Don, Rue de la Galère, Quai Louis Blanc, Tunnel, Avenue Rostov sur Le Don) Gratuit. Le Mans

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Ville Le Mans lieuville Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

LES 5 LITRES DU MANS Le Mans 2022-05-08 was last modified: by LES 5 LITRES DU MANS Le Mans Le Mans 8 mai 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe