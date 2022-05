Les 5 jours de Vermand

2022-07-13 – 2022-07-17

La commune de Vermand revêt ses habits de fête du mercredi 13 au dimanche 17 juillet ! Mercredi : retraite aux flambeaux à 21h.

Jeudi : exposition de véhicules vintage.

Vendredi : marché fermier à partir de 15h30.

Samedi : brocante de 6h à 18h.

