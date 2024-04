Les 5 étoiles de Pau CCI ***** & CAIO **** Rte de Bordeaux Pau, jeudi 24 octobre 2024.

La nouvelle édition des 5 Etoiles de Pau approche à grands pas… Et comme d’habitude, l’unique CCI 5*L de France va accueillir les meilleurs cavaliers de concours complet de la planète pour l’ultime échéance majeure de la saison.

Il n’existe que sept concours de ce niveau dans le monde, et ils représentent la difficulté sportive la plus élevée franchir la ligne d’arrivée de l’un d’eux est une véritable consécration. Pau fait donc partie de ces compétitions mythiques qui font rêver le monde entier… Les plus grands noms s’y retrouvent chaque année pour s’affronter.

Vous pourrez encourager les cavaliers, mais également assister pour la première fois au Tournoi des 4 Nations.

Un tournoi international de horse-ball qui opposera les équipes nationales d’Angleterre, d’Espagne, d’Italie… et bien entendu de France !

Profitez aussi du village d’exposants et des nombreuses animations … .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-24

fin : 2024-10-27

Rte de Bordeaux Domaine de Sers

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@centaure-events.com

