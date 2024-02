Les 5 et 10 kms pour le plaisir de courir Départ du stade Omnisport Thouars, samedi 30 mars 2024.

Les 5 et 10 kms pour le plaisir de courir Départ du stade Omnisport Thouars Deux-Sèvres

Cette nouvelle édition des » 5 et 10 km de Thouars » est l’occasion, pour petits et grands, d’enfiler ses baskets pour différents parcours (5, 10km, parcours enfants). Grande nouveauté de cette année des challenges équipe pour définir la plus rapide, la plus représentée .. Courses ouvertes à tous.

Courses ouvertes à tous, organisées par l’UST Athlétisme. Cette nouvelle édition des » 5 et 10 km de Thouars » est l’occasion, pour petits et grands, d’enfiler ses baskets pour différents parcours (5 km, 10km, parcours enfants). Grande nouveauté de cette année 3 nouveaux challenges équipe pour connaitre les équipes (5 personnes) les plus rapides, la plus représentée et la collectivité la plus représentée sur chaque course !

Inscription uniquement en ligne, aucune inscription sur place. Point d’eau sur le circuit et ravitaillement en fin de course. Sur place douches, consignes sacs et buvette.

Retrait des dossards à partir de 13h. 1 lot par participant. Chaque concurrent devra respecter le code de la route et l’environnement. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-30

Départ du stade Omnisport 23 Avenue Émile Zola

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine usthouars.athle@orange.fr

