Deux-Sevres 8 17 EUR Courses ouvertes à tous organisées par l’UST Athlétisme. Cette nouvelle édition des ” 5 et 10 km de Thouars” est l’occasion, pour petits et grands, d’enfiler ses baskets pour différents parcours (5 km, 10km, parcours enfants). Grande nouveauté de cette année : un nouveau lieu de départ et de nouveaux parcours !

Inscription uniquement en ligne, aucune inscription sur place. Chaque participant devra prévoir son gobelet ou sa gourde.

Retrait des dossards à partir de 13h. 1 lot par participant. Chaque concurrent devra respecter le code de la route et l'environnement. Courses ouvertes à tous. +33 6 78 56 37 97 US Thouars Athlétisme

